Schlagersängerin Kerstin Ott ist wütend und macht ihrem Ärger in einem Instagram-Posting Luft. "Ich habe es satt, dass meine Familie angegriffen wird. Alle schreien laut auf, wenn es um Mobbing geht. Was ist denn das hier?", schreibt die 38-Jährige und meint damit Online-Portale, die auf eine angebliche Ehekrise Otts anspielen. Sie könne es verstehen, wenn sie für ihre Musik oder einen verpatzten Auftritt kritisiert werde, so die Berlinerin, aber ihr Privatleben sei tabu. Zumal die Berichte frei erfunden seien und nicht der Wahrheit entsprächen. "Dass hinter einer bekannten Person auch ein Mensch steckt, der damit zu kämpfen hat, ist egal? NEIN! Ich mache da nicht länger mit. Und so wahr ich hier sitze, jede Zeitung und jedem gelogenen Artikel werde ich den Kampf ansagen", kündigt Ott an.