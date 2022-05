6. Mai 2022

Kevin Trapp und Izabel Goulart feiern Finaleinzug von Eintracht Frankfurt

Bundesligist Eintracht Frankfurt ist nach einem 1:0 Sieg im Rückspiel gegen West Ham United ins Finale der Europa League eingezogen. Für Torhüter Kevin Trapp gab es nach dem Abpfiff einen Kuss am Spielfeldrand. Seine Verlobte, Model Izabel Goulart, hatte die Partie live im Stadion in Frankfurt verfolgt. "Ich bin immer stolz auf dich. Ich liebe dich", kommentierte die 37-Jährige mehrere Fotos, die Trapp auf seiner Instagramseite veröffentlichte. Die Brasilianerin und der Deutsche hatten sich 2015 in Paris kennengelernt, als Trapp für Paris Saint-Germain spielt. 2018 folgte die Verlobung. Die geplante Hochzeit musste wegen Corona verschoben werden. Für Trapp dürfte es in den nächsten Wochen erstmal nur einen wichtigen Termin geben: Das Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla.

