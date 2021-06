21. Juni 2021

Neue Nase: Khloé Kardashian spricht erstmals über Schönheits-Eingriffe





In einer Spezial-Folge der Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" hat Khloé Kardashian erstmals die Gerüchte über ihre Schönheits-Operationen angesprochen. "Alle sagen: Oh mein Gott, sie hatte ihr drittes Gesichts-Transplantat! Aber ich hatte genau eine Nasen-OP", so die Schwester von Kim Kardashian. Es ist das erste Mal, dass sie den Eingriff öffentlich zugibt, Fotos von früher zeigen sie mit einer deutlich breiteren Nase. Die 36-Jährige sagte, dass sich viele ärgerten, weil sie nicht darüber gesprochen habe, dabei habe sie nie jemand danach gefragt. "Ich hab natürlich auch Injektionen im Gesicht - aber kein Botox. Das vertrage ich nicht gut", so Kardashian. Sie berichtete außerdem, dass ihre Berühmtheit und der Medienrummel um sie und ihre Schwestern zu ihrer Unsicherheit bezüglich ihres Äußeren beigetragen habe. "Als ich die Sendung begann, war ich noch sehr selbstsicher", sagt sie.

