In Paris zeigen Luxuslabels wie Chanel, Dior oder Balenciaga derzeit ihre Haute-Couture-Entwürfe für den kommenden Herbst-Winter. Dafür sind zahlreiche Promis in die französische Hauptstadt gereist. Unter anderem auch Kim Kardashian mit ihrer älteren Tochter North. Bei der Schau von Jean Paul Gaultier zog das Duo alle Blicke auf sich. Beide trugen Looks des Designers, inklusive auffälligem Silberschmuck mit Nasenring. Kurz zuvor hatten Kardashian und ihre Tochter bereits die Balenciaga-Show besucht. Dort schritt die 41-Jährige neben anderen Stars wie Schauspielerin Nicole Kidman oder Sängerin Dua Lipa über den Laufsteg. Die neunjährige North saß mit ihrer Oma Kris Jenner in der ersten Reihe und verfolgte die Präsentation. Auch da war sie schon in ein teures Designer-Outfit gekleidet.