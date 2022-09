Unter ihrer Marke SKKN By Kim vertreibt Kim Kardashian bereits erfolgreich Beauty- und Make-up-Produkte. Am 6. Oktober bringt die 41-Jährige nun zusätzlich eine fünfteilige Linie mit Home-Accessoires auf den Markt. Die Produkte sind alle aus handgegossenem Beton gefertigt und entsprechend schwer. Eine Box für Taschentücher wiegt etwa 1,6 Kilogramm, ein Mülleimer 3,5 Kilogramm. Ziemlich wuchtig ist auch der Preis, den Kardashian verlangt. So kostet die Taschentuchbox etwa 94 Euro, der Mülleimer schlägt mit 136 Euro zu Buche. Wer gleich das komplette Fünfer-Set kaufen möchte, der muss 520 Euro ausgeben. Zum Start ist es für 445 Euro im Angebot. In Kardashians Welt wohl ein echtes Schnäpppchen. Bei ihren Fans stoßen die Entwürfe auf geteilte Meinung. "Ich könnte das im Hinterhof mit Zement umsonst machen", kommentierte eine Userin die minimalistischen Designs. Andere wiesen daraufhin, dass es ähnliche Produkte bereits deutlich günstiger bei anderen Anbietern zu kaufen gebe. Manche kommentierten aber auch: "Wunderschön" und "Großartig".