Bei der Met Gala in New York präsentierte Kim Kardashian auf dem roten Teppich ein Original-Kleid von Marilyn Monroe und sorgte damit für Schlagzeilen. Nun verriet die 41-Jährige, dass sie sogar noch ein weiteres Outfit der Hollywood-Ikone tragen durfte. Eine grüne Paillettenrobe, in der die Schauspielerin 1962 die Verleihung der Golden Globes besuchte. Auf Instagram veröffentlichte Kardashian mehrere Fotos, die sie in Monroes Kleid zeigen. Damit nicht genug: Sie posierte sogar mit dem Golden Globe, den Monroe damals als beliebteste Darstellerin des Jahres erhielt. Nach ihrem Auftritt bei der Met Gala gab es auch Kritik an Kardashian. Monroe-Experten waren nicht begeistert, dass das legendäre Kleid im Blitzlichtgewitter präsentiert wurde, statt es unter speziellen Bedingungen im Museum aufzubewahren.