02. November 2023

Königin Camilla in Kenia: Sie gibt einem Babyelefanten die Flasche

Im Rahmen ihres viertägigen Staatsbesuches in Kenia besuchten König Charles und Königin Camilla den David Sheldrick Wildlife Trust, eine 1977 gegründete Organisation zur Rettung verwaister Elefanten. Dabei schreckte die Königin vor tierischem Kontakt nicht zurück. Nach einer Begegnung mit dem Nashornbaby Raha gab sie auch einem Elefantenbaby die Flasche. Dabei entstand dieser Schnappschuss. Kurz zuvor besuchte die 76-Jährige bereits eine weitere Tierrettungsstation. Im Brooke Animal Sanctuary informierte sich Camilla über die Rettung gefährdeter Pferde, Esel und Maultiere, während König Charles im Büro der Vereinten Nationen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi zu Gast war. Auch ein traditionelles Kleidungsstück wurde Camilla bei ihren Besuchen übergeben: Die Tierwohl-Organisation Kenya Society for the Protection and Care of Animals schenkte ihr eine Shuka, einen roten Schal, den sich die Königin um ihr mit aufgestickten Giraffen verziertes Kleid band.