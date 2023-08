20. August 2023

Koffer-Chaos: Heidi Klum vermisst ihr Gepäck – und bittet Lufthansa, weiterzusuchen

Gerade noch hat Heidi Klum den Sommer gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz und ihren Kindern auf Capri genossen, jetzt ist sie wieder zurück in Los Angeles. Was fehlt: Ihr Koffer – mit "all ihren liebsten Sachen", wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt. Es sei der dritte Tag, an dem sie ihr Gepäckstück bereits vermisst. Die Koffer ihrer Kinder seien unbeschadet in L.A. angekommen, nur ihre Sachen würden fehlen. "Bitte sucht weiter", so die "GNTM"-Jurorin, die sich im weißen Bademantel mit Turban auf dem Kopf und Espresso in der Hand zeigt. Dabei verlinkt sie den Account der Fluggesellschaft Lufthansa. Die derzeitige Wetterlage an der Westküste könnte die Suche nach Klums Koffern jedoch erschweren. Der Pazifik-Hurrikan soll schon bald auf Kalifornien treffen, US-Wetterdienste warnen vor "lebensbedrohlichen und katastrophalen Überschwemmungen". Einen Nachrichtenbericht über die derzeitige Lage an der Küste zeigte Klum übrigens auch in ihrer Story. Bleibt abzuwarten, ob ihr Koffer den Weg in das heimische L.A. sicher findet. Mehr