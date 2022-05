12. Mai 2022

Kourtney Kardashian zerstörte ihren Eine-Million-Dollar-Verlobungsring

Im Oktober vergangenen Jahres hielt Musiker Travis Barker um die Hand von Kourtney Kardashian an. Er steckte der 43-Jährigen einen Diamantring an den Finger, dessen Wert auf eine Million Dollar geschätzt wird. Kardashian präsentierte den Klunker stolz auf ihrem Instagram-Account und in der Öffentlichkeit. Doch zwischenzeitlich passierte der dreifachen Mutter ein ärgerliches Malheur, wie sie in der aktuellen Folge der Serie "The Kardashians" verriet. "Ich saß auf dem Boden und faltete Sweatshirts. Ich nahm den Ring ab und legte ihn neben mich, weil ich dachte, dass er da sicher wäre. Ich musste oben in meinem Schrank etwas holen, und als ich aufstand, trat ich auf den Ring. Ich habe stundenlang hysterisch in meinem Schrank geweint und dann Travis angerufen. Ich sagte: 'Ich habe etwas sehr, sehr Schlimmes getan'", erzählte Kardashian. Der 46-Jährige habe jedoch gelassen reagiert. Wann genau, der Fauxpas passierte verriet Kardashian nicht. Inzwischen ist das Schmuckstück wieder repariert.

