27. Oktober 2022

Kourtney Kardashian war bei ihrer Hochzeit sturzbetrunken

Im April dieses Jahres besuchten Kourtney Kardashian und Travis Barker gemeinsam die Grammy Verleihung in Las Vegas und ließen sich anschließend in einer Kapelle von einem Elvis-Immitator trauen. In einer neuen Folge der Reality-TV-Show "The Kardashians" gestand die 43-Jährige jetzt, dass sie kaum noch Erinnerungen an den Abend habe – weil sie zu betrunken war. "Ich hatte einen Blackout. Ich erinnere mich nicht, wie Elvis gesungen hat, als ich den Altar entlang geschritten bin, und ich erinnere mich nicht, dass ich einen Blumenstrauß hatte", sagte Kardashian. Nach der Zeremonie habe sie sich sogar übergeben müssen. Zu den Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, schrieb sie damals: "Es war einmal in einem weit, weit entfernten Land (Las Vegas), als sich eine Königin und ihr hübscher König nach einer epischen Nacht und ein wenig Tequila um 2 Uhr morgens in die einzige offene Kapelle mit einem Elvis wagten und heirateten (ohne Lizenz). Übung macht den Meister." Ihre offizielle Eheschließung holten Kardashian und Barker später im Standesamt von Santa Barbara und mit einer großen Feier in Italien nach.





Mehr