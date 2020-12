3. Dezember 2020

Kritik an Jessica Simpson: Ihre Kinder haben zu viele Schuhe

Es gibt Sandalen und Pantoffeln, Turnschuhe und Stiefel – für die einjährige Birdie Mae, Tochter von Jessica Simpson, sind all diese Schuhe offenbar die perfekten Gegenstände zum Spielen. "Die Ironie an Birdies Liebe zu Schuhen ist, dass ich, als ich mit ihr schwanger war, so geschwollene Füße hatte, dass ich keine tragen konnte", kommentierte die Sängerin den Instagram-Schnappschuss. Zudem erklärt sie, dass all die Schuhe nicht der Einjährigen gehören, sondern bereits von ihren beiden älteren Geschwistern getragen wurden. Trotzdem bekommt Simpson für das Foto mehrheitlich negative Kommentare. Statt so viele Schuhe zu horten, solle sie doch lieber einen Teil davon an bedürftige Kinder spenden, so der Tenor. "Dieses Foto zeigt, was wirklich schief läuft in diesem Land", schreibt eine Userin. Eine andere findet: "So beschämend: Manche Kinder haben nicht mal ein Paar Schuhe." Das Problem: So wie im Zimmer von Jessica Simpson dürfte es in zahlreichen Hollywood-Haushalten aussehen.

