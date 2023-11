9. November 2023

Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit besuchen Berlin

Drei Tage reiste der norwegische Kronprinz Haakon allein durch Deutschland, nahm zahlreiche Termine in München und Hamburg war. Am letzten Tag seines Deutschlandbesuchs steht die deutsche Hauptstadt auf dem Programm. Dort traf der 50-Jährige nun auch seine Frau Mette-Marit wieder. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie nicht die komplette Reise mitmachen. In Berlin besuchten Haakon und Mette-Marit zunächst die Gedenkstätte an der Bernauer Straße, die an die Teilung Deutschlands erinnert. Die norwegische Botschaft in Deutschland bezeichnete den 9. November als "besonderes Datum" der deutschen Geschichte und erinnerte nicht nur an den Mauerfall, sondern auch an die Reichspogromnacht, die sich am 9. November 1938 ereignete. "Wir bewundern die Bereitschaft und Fähigkeit Deutschlands, sich der Vergangenheit zu stellen und die Versöhnung im Namen der europäischen und weltweiten Gemeinschaft zu fördern", sagte Mette-Marit. Das sei nicht selbstverständlich gewesen. "Und es war nicht immer einfach". Mette-Marit verwies darauf, Mauern könnten nicht nur aus Stein oder Beton bestehen. "Sie können auch aus Intoleranz, Lügen und Feindseligkeit gebaut werden." Die Menschheit habe die freie Wahl. "Wir können uns dafür entscheiden, Mauern zu errichten, und wir können uns dafür entscheiden, sie niederzureißen."