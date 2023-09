11. September 2023

Kylie Jenner und Timothée Chalamet turteln in der VIP-Lounge der US Open

Das Versteckspiel hat endgültig ein Ende. Am Sonntag zeigten sich Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Finale der US Open schwer verliebt in der VIP-Box. Während Novak Djokovic auf dem Court Daniil Medvedev besiegen konnte, flirteten und kuschelten Jenner und der Schauspieler umgeben von anderen prominenten Gästen. Bereits vor wenigen Tagen hatten die beiden gemeinsam ein Beyoncé-Konzert besucht. Während sie sich mit ihrer Kosmetikfirma ein Imperium aufgebaut hat, ist Chalamet einer der größten Shooting Stars Hollywoods. Mehr