16. Mai 2022

Kylie Jenner und Travis Scott kommen mit Tochter zu den Billboard Music Awards

Kylie Jenner und Travis Scott haben die Billboard Music Awards zum Familienausflug gemacht. Das Promi-Paar brachte seine vierjährige Tochter Stormi zu der Preisverleihung in Las Vegas mit und zeigte sich zu dritt auf dem roten Teppich. Später saß Jenner in der ersten Reihe, während Scott auf der Bühne stand. Für den 31-Jährigen war es der erste TV-Auftritt seit dem Unglück auf dem Astroworld-Festival in Houston mit zehn Toten. Dort war es im November 2021 während eines Konzertes von Scott im dichten Gedränge vor der Bühne zu einer Panik gekommen, zehn Menschen kamen dabei ums Leben. Scott war in die Kritik geraten, weil er weiterspielte, statt das Konzert abzubrechen. Er rechtfertigte sich in einem Interview, er habe erst später erfahren, was wirklich passiert sei. Der Rapper hatte sich nach der Katastrophe in der Öffentlichkeit rar gemacht. Mit Jenner ist er seit 2017 liiert, 2018 wurde Tochter Stormi geboren. Im Februar dieses Jahres wurden die beiden Eltern eines Sohnes.

