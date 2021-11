Unmengen Pasta und Brot: So bereitete sich Lady Gaga auf "House of Gucci" vor

Für ihre Darstellung im Musikfilm "A Star is Born" erhielt Lady Gaga eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Nun ist die Sängerin ein weiteres Mal in einer tragenden Rolle in einem Hollywoodstreifen zu sehen. In "House of Gucci" von Regisseur Ridley Scott spielt Gaga die Italienerin Patrizia Reggiani, die ihren Ex-Mann Maurizio Gucci, Mitglied der berühmten Mode-Dynastie, ermorden ließ. Um die Rolle möglichst glaubhaft zu verkörpern, trainierte sich die 35-Jährige nicht nur einen italienischen Akzent an, sondern legte auch einige Kilos zu. Wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet aß Lady Gaga Unmengen von Pasta und Brot, um ein fülligeres Gesicht und eine rundere Figur zu bekommen. "Hous of Gucci" kommt am 2. Dezember in die deutschen Kinos.