In Miami sollte am Samstagabend das große Finale von Lady Gagas "Chromatical Ball"-Tour gefeiert werden. Doch das Wetter spielte nicht mit. Es schüttete aus Kübeln, Blitze schlugen ein. Das Konzert musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Im Anschluss richtete eine sichtlich angefasste Lady Gaga per Videobotschaft auf Instagram das Wort an ihre Fans. Sie hätten das Konzert wirklich beenden wollen, aber die Lage habe das nicht zugelassen, erklärte sie mit den Tränen kämpfend. "Schaut, für eine wirklich lange Zeit wollte ich immer super tough sein. Was ich eigentlich will, ist aber wirklich verantwortungsbewusst und liebevoll sein", sagte sie. Die Entscheidung, das Konzert abzubrechen, sei eine gesunde Entscheidung gewesen - für alle. Denn wichtiger als jede epische Performance im Regen, sei das Leben. "Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn irgendjemanden aus dem Publikum etwas passieren würde oder irgendjemandem aus der Band, der Crew den Tänzern." Wie wichtig der 36-Jährigen diese Tour, das Konzert und die Fans waren und sind, beweist ein weiteres Selfie, dass Lady Gaga mit einem Blumenstrauß zeigt, der auf die Bühne geworfen worden war. Sie schrieb darunter: "Das war die größte Tour meines Lebens und ich werde diesen Moment für immer in Ehren halten. Danke für die Blumen und die Grüße und für das Verständnis. Das Leben zählt."