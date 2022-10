Vip News: Laura Maria Rypa: Freundin von Pietro Lombardi zeigt ihren Babybauch

9. Oktober 2022

Pietro Lombardis Freundin Laura Maria Rypa zeigt ihren Babybauch

Im August verkündeten Sänger Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa, dass sie das erste Mal Eltern werden. Inzwischen haben die beiden auch verraten, dass sie einen Jungen erwarten. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun zwei Fotos ihres wachsenden Babybauchs. "Mein Körper verändert sich so sehr, ich spüre, wie sich mein Bauch dehnt, aber ich kann nicht anders, als es als etwas Wunderschönes zu sehen!", kommentierte Rypa. Entstanden sind die Fotos auf Mallorca, wo Lombardi derzeit für die neue Staffel "Deutschland sucht den Superstar" dreht. Der 30-Jährige schrieb zu den Bildern seiner schwangeren Freundin: "Ich liebe euch." Ganz ohne Komplikationen verläuft Rypas Schwangerschaft bisher allerdings nicht: Wie viele Frauen leidet sie an Nierenstau und muss Schmerzmittel nehmen, wie sie in einer Instargram-Story berichtet.

Mehr