28. Januar 2023

Bietergefecht um legendäres Samtkleid von Prinzessin Diana

Es war eines ihrer berühmtesten Outfits: In New York kam eine violette Samtrobe der verstorbenen Prinzessin Diana unter den Hammer und erzielte die Rekordsumme von 604.800 Dollar (rund 556.000 Euro). Das gab das Auktionshaus Sotheby's bekannt. Es war erwartet worden, dass die Kreation des britischen Designers Victor Edelstein für rund 120.000 Dollar einen neuen Besitzer findet. Doch vier Interessenten lieferten sich rund fünf Minuten lang ein regelrechtes Bietergefecht, so Sotheby's. Wer die schulterfreie Robe am Ende ersteigerte, ist nicht bekannt. Diana hatte das Kleid zu zwei Anlässen getragen: Einmal 1991 für ein offizielles Porträt, dann erneut kurz vor ihrem Tod für ein Fotoshooting mit Mario Testino für die Zeitschrift "Vanity Fair". Letzteres fand ebenfalls anlässlich einer Versteigerung statt: 1997 hatte Diana 79 ihrer Kleider aussortiert, um sie für den guten Zweck zu verkaufen. Der Erlös kam der Aids- und Krebshilfe zu Gute. Die violette Robe erzielte damals allerdings "nur" 24.150 Dollar.

