24. September 2020

Lena Gercke erntet Kritik für bauchfreies Bild

Lena Gercke ist vor wenigen Wochen Mutter geworden. Schon kurz nach der Geburt zeigte sich das Model bereits in figurbetonter Kleidung oder postete freizügige Bilder, auf denen man den durchtrainierten Körper der Mutter erkennen konnte. Nun hat die 32-Jährige zwei Bilder von sich auf einem Boot gespostet, auf denen sie ein bauchfreies Oberteil trägt. "First and last trip of the year", schreibt Lena Gercke zu den Schnappschüssen. Von ihren Followern gibt es für das Posting allerdings vereinzelt Kritik. "Angeberin wie keine andere. Seit dem Wurf wimmelt es von Bauchbildern", schreibt ein User etwa. Ein anderer kommentiert: "Ich vermisse die 'Mama' ... Geht es echt nur ums Äußere? Schade." Die meisten Nutzer loben die Moderatorin aber für das Bild und nehmen sie in Schutz: "Sei stolz drauf" oder "Größten Respekt" heißt es in der Kommentarspalte unter anderem.

