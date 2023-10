12. Oktober 2023

Lena Gercke zeigt sich bei Instagram mit ihrer zweiten Tochter

Im Dezember 2022 wurde Model Lena Gercke zum zweiten Mal Mutter. Nach ihrer Tochter Zoe brachte sie ein zweites Mädchen auf die Welt. Lia, so ihr Name, ist inzwischen zehn Monate alt, wie Gercke in einem Instagram-Posting stolz verkündet. Die 35-Jährige veröffentlichte drei Fotos, die sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Tochter zeigen. Viel zu erkennen ist allerdings nicht, die Gesichter ihrer Kinder hält Gercke bewusst aus den sozialen Medien heraus. Dafür gewährt sie den Blick auf einen kleinen Fuß, der auf ihrer Brust liegt und zeigt sich in inniger Umarmung mit ihrem Kind. Gerckes Lebensgefährte Dustin Schöne, der der Vater der beiden Mädchen ist, kommentierte die Schnappschüsse mit einem Smiley mit Herzaugen. Der 38-Jährige wiederum teilte in seiner Instagram-Story Bilder der älteren Tochter, die er zu einem Angelausflug mitgenommen hat. Die Familie verbringt derzeit einen Urlaub in Österreich. Mehr