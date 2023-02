7. Februar: Neues von Lena Meyer-Landrut?

Kommt bald ein neues Lied von Lena Meyer-Landrut? Mit einem kryptischen Post nährt die Sängerin Hoffnung bei ihren Fans. "Song of the week?" postete die 31-Jährige unter ein Foto von ihr im schwarzen Kleid, das sie bei Instagram postete. Mehr Angaben machte die Sängerin dazu nicht. Doch es reichte, um ihre Fans in Extase zu versetzen. "Das hört sich aber ganz verdächtig an" oder "Warte mal was? Lied der Woche ??? Kommt ein neues Lied ???" heißt es dort. Ob es wirklich was Neues der ESC-Siegerin geben wird, ist jedoch noch unbekannt.

