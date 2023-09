Leute von heute Zweite Karriere: Lena Meyer-Landrut macht jetzt eine Ausbildung zur Tätowiererin

Lena Meyer-Landrut will nochmal was Neues probieren. Sie macht jetzt eine Ausbildung zur Tätowiererin, wie sie ihre Fans wissen ließ. Diese und weitere Promi-Meldungen in den VIP-News.