31. Oktober 2020

Lena Meyer-Landrut meldet sich mit Bikini-Bild zurück

Es ist natürlich ein altes Bild, das Lena Meyer-Landrut da gepostet hat. Die Sängerin hält sich an die Corona-Regeln, möchte aber trotzdem ein bisschen Strandfeeling auf ihrem Instagram-Profil verbreiten und erinnert sich an eine Zeit, "als noch niemand wusste, was Covid ist". Ihre Fans freuen sich, mal wieder was von der Sängerin in ihrem Feed zu haben. In den Kommentaren darunter häufen sich die Feuer- und Herz-Emojis. Doch einige Abonnenten wollen von ihrem Idol etwas ganz anderes wissen: Wann kommt mal wieder eine neue Single der "Satellite"-Sängerin? Darauf hat Meyer-Landrut in ihrem Posting keine Antwort.

