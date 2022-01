Lena Meyer-Landrut postet Foto im knappen Body

Im vergangenen Jahr hat Sängerin Lena Meyer-Landrut gemeinsam mit dem Onlinehändler "About You" ihre eigene Modelinie auf den Markt gebracht. "A Lot Less" heißt die Marke, die vor allem schlichte Basic-Teile in gedeckten Erdtönen umfasst. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 30-Jährige nun eine Polaroid-Aufnahme, die bei einem der ersten Shootings für das Modelabel entstand. "Starting the new year with an old Pola", kommentierte Meyer-Landrut das Foto, auf dem sie in einem weißen Body und einem beigefarbenen Cardigan zu sehen ist. Der Beitrag sammelte innerhalb weniger Minuten Zehntausende Likes und wurde von ihren Followern begeistert kommentiert. "So beautiful", "Zauberhaft" oder "Eine Figur wie eine Göttin" lauten nur drei der zahlreichen Kommentare.