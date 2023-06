17. Juni 2023

Lena Meyer-Landrut schließt erneute ESC-Teilnahme nicht aus

Für sie war es der Beginn ihrer Karriere, für Deutschland einer der wenigen Erfolge in der ESC-Geschichte: 2010 trat Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song "Satellite" beim Eurovision Song Contest in Oslo an – und gewann. Im Jahr darauf nahm sie erneut an dem Musikwettbewerb teilt und erreichte den zehnten Platz. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Single "What I Want" veranstaltete die Sängerin auf YouTube eine Fragerunde mit ihren Fans. Einer von ihnen wollte wissen, ob sie erneut zum ESC gehen würde. Darauf antwortet die 32-Jährige: "Ich würde mal sagen: 'Sag niemals nie', aber erstmal nicht." Dafür versprach Meyer-Landrut, dass es ein Album und auch eine Tournee geben werde. "Das ist jetzt der Start vom Album. Es dauert noch ein bisschen, aber es kommt auf jeden Fall." Einen konkreten Termin für eine Tour könne sie noch nicht nennen, aber sie sei fest geplant.