10. Oktober 2020

Lena Meyer-Landrut sagt ihre Tour ab

Lena Meyer-Landrut hat sich zuletzt rar gemacht. Ihre 3,5 Millionen Abonnenten auf Instagram bekamen in den vergangenen Monaten nur wenig von der 29-Jährigen zu sehen oder zu hören. Nun hat sich die Sängerin aber in einer Video-Botschaft zu Wort gemeldet und teilte "kackschlechte Nachrichten" mit ihren Fans: Ihre Tour im November ist abgesagt und kann frühestens 2022 nachgeholt werden, erklärte sie. Die ESC-Gewinnerin von 2010 habe sich aber überlegt, wie sie die schlechten Nachrichten "in etwas Gutes umwandeln" kann und kündigte an: "Ich bin generell gerade viel im Studio und schreibe viel an neuer Musik rum. Ich will noch ganz viel schreiben und will am liebsten diese neue Musik nächstes Jahr fertig produzieren und dann mit einem neuen Album kommen." Die Sängerin wandelte damit die Trauer der Fans über die abgesagte Tour in Vorfreude auf neue Musik um.

