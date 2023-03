9. März 2023

Lena Meyer-Landrut boykottierte die Schule

Für Sängerin Lena Meyer-Landrut ist Schule auch heute noch ein rotes Tuch. Das staatliche Schulsystem setze wenig auf Individualität. "Ich fand das System damals ätzend", erzählte sie jetzt in einem Interview. Innerlich habe sie die Schule boykottiert und nur durchgezogen, weil sie einen Abschluss haben wollte. "Ich wusste, das gehört dazu", so die 31-Jährige. Ihrer Meinung nach aber gehört das staatliche Schulsystem überarbeitet. "Das ist unsere nächste Generation. Es ist doch total wichtig, dass sie so gut wie möglich darauf vorbereitet wird, was in der Welt los ist. Dass das Leben und Lernen Spaß macht, Leidenschaften entwickelt werden und einfach eine Zufriedenheit erschaffen wird", meint sie.

