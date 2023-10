10. Oktober 2023

Das gibt es nur alle paar Jahre: Ein gemeinsames Foto von Lena und Mark Forster

Obwohl Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gemeinsamen Nachwuchs haben sollen, sieht man sie in der Öffentlichkeit nur selten zusammen. Ihr Privatleben halten sie größtenteils geheim. Umso mehr dürften sich nun ihre Fans freuen, sie mal wieder auf einem gemeinsamen Foto zu sehen. Das kommt nämlich nur alle paar Jahre mal vor. Aktueller Anlass ist die Premiere des Films "Trolls - Gemeinsam stark", in dem beide als Synchronsprecher arbeiten. Auf dem Bild ist Lena ganz in schwarz gekleidet, während Forster das Gegenstück ganz in hell bildet. Zwischen ihnen stehen zwei Trolle, die für Abstand sorgen. Es ist bereits der dritte Film der Reihe, in dem Lena ihre Stimme der rosafarbenen Poppy leiht. Am 19. Oktober soll "Trolls 3" dann in die deutschen Kinos kommen.