18. April 2023

Leni Klum feierte im Bikini beim Coachella

Am Wochenende fand die erste Runde des Coachella-Festivals in Kalifornien statt. Mit dabei war auch Leni Klum. Die 18-Jährige zeigte sich in einer khakifarbenen Cargohose und einem dazu passenden Bikini-Oberteil. Auf Instagram postete sie ein Foto, wie sie im Gras kniet und eine große Sonnenbrille trägt. Ihre Fans sind begeistert. Mehr als 155.000 Likes gab es schon. "Du bist so schön" oder "Ganz wie die Mama" kommentierten ihre Follower. Am kommenden Wochenende findet der zweite Teil des Coachella-Festivals statt und Fans dürfen gespannt auf Lenis neue Outfit-Kreation sein. Mehr