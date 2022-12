23. Dezember 2022

Leni Klum postet Pärchenfoto – negative Kommentare erhält aber ihr Freund

Leni Klum hat sich mit ihrem "Lieblingsmenschen" ablichten lassen – ihrem Freund Aris Rachevsky. Mit ihm ist die Tochter von Heidi Klum seit mehreren Jahren liiert. Bei ihren Fans kommt das Bild auf Instagram allerdings nicht gut an. Zahlreiche Abonnenten meinen, sie wäre zu gut für ihn. "Was mache ich falsch im Leben, dass so einer einfach Leni kriegt", schreibt ein Klum-Fan unter dem Bild. "Der Typ passt nicht zu dir", kommentiert ein anderer. Wenigstens Papa Flavio Briatore scheint Rachevsky zu mögen. Er versah den Beitrag mit zwei Feuer-Emojis.

