19. August 2023

Leni Klum: Sie teilt intimen Moment mit Freund Aris

In der letzten Zeit lässt Leni Klum ihre Follower immer mehr an ihrem Leben teilhaben. Auch in ihrem Urlaub ist sie auf Instagram aktiv und zeigt in ihrer Story sowie in Posts, wie sie zusammen mit ihrem Freund Aris Rachevsky den Sommer genießt. Man sieht, wie die beiden miteinander auf einem Boot kuscheln. Dabei trägt Leni nichts als einen dunkelgrünen Bikini sowie eine schwarze Sonnenbrille im 90er-Look. Aris umarmt sie von hinten, drückt ihr einen Kuss auf die Schläfe, während das Jungmodel cool in die Kamera schaut. Auch in ihrer Story zeigt sie Aufnahmen vom Boot. Auf einer der Bilder sitzt sie neben Aris und hat ihre linke Hand an der Unterseite seines Oberschenkels platziert – womöglich Andeutungen zu ihren Stories des Vorabends, in denen sie sich ihre Lippen rot geschminkt und dann verraten hat: "Ich bin bereit, Aris zu küssen." In jedem Fall macht die Tochter von Heidi Klum ihre Fans verrückt. Ein Nutzer kommentierte unter dem Foto beispielsweise: "Halt, stop! Du machst mich nervös." Mehr