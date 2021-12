Schauspieler Leonardo DiCaprio hat sich in eine riskante Situation begeben, um seine beiden Hunde zu retten. Während eines Interviews mit der Zeitschrift "Entertainment Weekly" erzählte der 47-Jährige, wie es zu dem Vorfall kam. Demnach besuchten ihn seine Hunde Jack und Jill bei den Dreharbeiten für seinen Film "Don't Look Up". Eines der Tiere sprang plötzlich in einen vereisten See, DiCaprio ohne zu zögern hinterher. Als er den Vierbeiner ans Ufer gerettet hatte, rannte der zweite in das eisige Wasser. "Der andere fing an, den Ertrinkenden zu lecken, und dann waren wir alle zusammen in dem gefrorenen See", sagte der Schauspieler. Die Tiere seien inzwischen an das sonnige Wetter in Los Angeles gewöhnt, wo DiCaprio lebt. Deshalb sei das Eisbad für sie eine Art Schock gewesen. Leonardo DiCaprio und seine Freundin Camila Morrone hatten die beiden Huskies während des Lockdowns im vergangenen Jahr aus dem Tierschutz gerettet und sie bei sich Zuhause aufgepäppelt.