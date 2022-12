Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat den Ruf, dass er keine Frauen datet, die älter sind als 25 Jahre. Im Sommer trennte er sich von seiner langjährigen Freundin Camila Morrone – kurz nachdem sie ihren 25. Geburtstag gefeiert hatte. Für etwas Verwunderung sorgte deshalb zuletzt seine Liaison mit Model Gigi Hadid: Die ist 27 und bereits Mutter einer Tochter. Nun wurde DiCaprio in Begleitung einer neuen Frau fotografiert. In Los Angeles zeigte er sich beim Abendessen mit Victoria Lamas . Die Tochter von Schauspieler Lorenzo Lamas ist 23 Jahre alt und versucht ebenfalls, in der Filmbranche Fuß zu fassen. DiCaprio und Lamas waren bei ihrem Treffen aber wohl nicht allein, sondern hatten noch andere Leute dabei, wie eine Quelle dem US-Portal "Page Six" verriet. Es habe sich um ein Gruppendinner gehandelt. Ein Kennenlernen unter Freunden wäre allerdings kein schlechter Start.