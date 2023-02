18. Februar 2023

Liam Neeson könnte auf Sexszenen gut verzichten

Schauspieler Liam Neeson steht nicht auf Sex, zumindest nicht auf Sex vor der Kamera. Er könnte, erzählte er jetzt im Interview mit "Vanity Fair", auf die choreografierten Szenen gut verzichten. "Ich bin ehrlich, wenn ich eine Sexszene sehe, kann ich sie einfach nicht ansehen. Es ist mir einfach peinlich", sagte der 56-Jährige, der diese am liebsten komplett streichen würde. Und weiter: "Ich mache sie nicht gerne. Ich habe ziemlich viele Sexszenen gemacht und hätte es lieber der Fantasie überlassen." Damit ist Neeson der zweite Schauspieler in kurzer Zeit, der sich gegen Sex im Film aussprach. Zuvor hatte "You"-Star Penn Badgley für Aufsehen gesorgt, als bekannt wurde, dass er sich für weniger Sexszenen in der Serie stark gemacht hatte.





