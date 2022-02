12. Februar 2022

Liliana Matthäus ist Mutter einer Tochter geworden

Auf ihrem Instagram-Account hat Liliana Matthäus die Geburt ihrer Tochter bekanntgegeben. Die Ex-Frau von Fußballer Lothar Matthäus veröffentlichte ein Foto, das offenbar kurz nach einem Kaiserschnitt gemacht wurde. Das Mädchen heißt Virginia Gigi White und wurde am 11. Februar in München geboren, wo Matthäus mit ihrem Partner lebt. Den Namen ihres Freundes hält die 34-Jährige geheim. Der Zeitschrift "Bunte" sagte sie nur: "Er ist ein Tech-Unternehmer, 42, Amerikaner. Ein Alphatier. Er geht voran! Ich wollte einen reifen Mann und nicht noch mal einen Selbstdarsteller. Mein neuer Partner ist ein Genie auf seinem Gebiet der Umwelt- und Klimaforschung." Das Paar lernte sich 2019 auf Ibiza kennen und pendelte zwischen Los Angeles, London und München. Matthäus wollte, dass ihre Tochter in Deutschland zur Welt kommt. "Ich bin eng mit meiner großen Familie verbunden, hier habe ich meine Mutter, hier habe ich meine Kraftquelle. Und meine Oma ist 96. Es geht ihr leider nicht so gut. Mein größter Traum ist, dass meine Großmutter, die mich auch mit großgezogen hat, mein Baby noch sieht", sagte sie der "Bunten". Zudem verriet sie, dass ihre Tochter nicht Matthäus heißen, sondern den Nachnamen ihres Partners tragen werde, offenbar also "White".

Mehr