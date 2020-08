Freizügige Fotos: Lilly Becker zeigt sich nackt in der Wanne

Anfang August reiste Lilly Becker nach Sardinien, um dort den Junggesellinnenabschied einer Freundin zu feiern. Auf Instagram schwelgt die 44-Jährige jetzt in Erinnerungen an diesen Trip. Sie teilte Fotos vom Strand und vom Sonnenbaden auf einer Jacht. Zu sehen sind auch zwei Fotos, die die Ex-Frau von Boris Becker nackt in der Badewanne zeigen. Ob die Bilder während des Mädels-Urlaubs oder in Lillys Heimat London entstanden sind, verrät sie allerdings nicht. Nur so viel steht fest: Die Mutter eines Sohnes fühlt sich rundum wohl in ihrem Körper und jeder soll es sehen.