Sie macht nicht nur auf der Leinwand eine gute Figur: Lilly Krug, Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres, hat bei den Haute-Couture-Schauen in Paris ihr Debüt auf dem Laufsteg gegeben. Die 21-Jährige schritt für das Luxuslabel Fovari über den Laufsteg. Krug präsentierte unter anderem ein schulterfreies, weißes Kleid, ihre Haare trug sie glatt zurückgegelt. Auch im Kino ist die Nachwuchs-Schauspielerin demnächst wieder zu sehen. Am 2. Februar startet in Deutschland ihr neuer Thriller "Plane", für den sie gemeinsam mit Gerard Butler vor der Kamera stand. Nebenbei studiert die gebürtige Münchnerin noch Psychologie und Theater in Los Angeles. Lilly Krug dürfte also einen ziemlich vollen Terminkalender haben. Seit sie volljährig ist, steht die Tochter von Veronica Ferres und ihrem Ex-Mann, Filmproduzent Martin Krug, im Rampenlicht. Zuvor hatte Ferres ihr Kind 18 Jahre regelrecht vor der Öffentlichkeit versteckt. "Es war ein ganz, ganz schwerer Kampf", sagte sie 2019 in einem Interview . In den ersten Jahren sei sie regelmäßig mit dem Kinderwagen vor den Fotografen davon gerannt und habe ihrer Tochter eine Windel über das Gesicht geworfen, damit niemand sie ablichten konnte. Später schalteten sie und Krug immer wieder einen Anwalt ein, um das unversehrte Aufwachsen ihres Kindes zu ermöglichen.