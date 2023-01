21. Januar 2023

Nachdem sie die gefährlichste Piste der Welt runter ist – Lindsay Vonn guckt Ski-Rennen mit Arnold Schwarzenegger

"Ich bin die schwierigste Abfahrt der Welt gefahren – die Streif...bei Nacht!!!", schrieb Lindsay Vonn auf Instagram. Bevor die Männer das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel eröffneten, raste Vonn bei Nacht die gefährlichste Abfahrt von allen herunter – als erste Athletin überhaupt. Damit hat sich die Rekord-Skifahrerin einen Traum erfüllt. Mit dem Triumph im Nacken sah sich Vonn am Samstag gemeinsam mit "Terminator" Arnold Schwarzenegger ein Rennen der Männer an. Die beiden kennen sich schon länger. 2020 bezeichnete "Arnie" Vonn als "weiblichen Terminator". Das hat die Amerikanerin mit ihrer Nachtabfahrt erneut bewiesen.

