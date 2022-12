Die kleine Schwester von Supermodel Kate Moss hat ihrem Ruf als Enfant terrible einmal mehr alle Ehre gemacht. Auf TikTok postete sie nun ein Video , das sie dabei zeigt, wie sie sich sichtlich angeschickert ein Tattoo auf die Wange setzen lässt – das Wort "Lover". Noch kurz bevor es losgeht, sagt sie in die Kamera, dass sie einen Drink hatte und das, was sie vorhabe möglicherweise nicht tun sollte. Tja. Am nächsten Morgen präsentiert sie noch im Bett liegend das Kunstwerk. "Ich habe nicht viel zu letzter Nacht zu sagen – außer, dass das hätte nicht sein müssen", sagt sie. "Aber tatsächlich ist es mir egal. Es ist hier und bleibt. Wir werden lernen es zu lieben. Die Welt wird lernen es zu lieben. Meine Mutter wird lernen es zu lieben. Hoffentlich." Ganz glücklich ist sie über ihr Facetattoo dann aber wohl doch nicht. Denn sie schließt das Video nicht ohne noch eine Botschaft loszuwerden: "Trinkt keinen Alkohol, Kinder!"