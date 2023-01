23. Januar 2023

Lukas Podolski ist erneut Vater einer Tochter geworden

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Frau Monika brachte eine Tochter zur Welt. "Already Daddy's girl. Willkommen Podolski Nr. 5", schrieb der 37-Jährige bei Instagram zu einem Bild, das ihn mit dem Baby in den Armen zeigt. Podolski, der in Polen bei Górnik Zabrze spielt, hat nun einen Sohn und zwei Töchter. Unter dem Posting sammelten sich binnen kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche. Ehemalige Nationalmannschafts-Kollegen wie Mesut Özil oder Jérôme Boateng gratulierten ebenso wie Musiker Pietro Lombardi und Moderatorin Sophia Thomalla.

Mehr