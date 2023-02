Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und Syrien geht auch Lukas Podolski sichtlich nah. Schließlich hat der Fußballstar selbst mehr als fünf Jahre in der Türkei gespielt. "Wir haben ein Haus in der Türkei in der Nähe von Bodrum, verbringen oft die Freizeit dort, fühlen uns dort immer wohl", sagte Podolski dem "Express" . "Ich habe viele türkische Freunde. Da nimmt solch eine Nachricht einen mit." Gemeinsam mit Metin Dag, mit dem "Poldi" die Döner-Kette "Mangal LP10" gegründet hat, hat der Stürmer nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Am Donnerstag wurden sämtliche Einnahmen aller "Mangal"-Filialen an die Opfer der Erdbeben-Katastrophe gespendet.