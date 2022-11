21. November 2022

Bloß nicht hinfallen: Machine Gun Kelly kommt im Stacheldraht-Anzug zu den AMAs

Er gewann einen American Music Award in der Kategorie "Best Rock Artist". Doch Machine Gun Kelly fiel nicht nur deshalb auf, sondern auch mit seinem extravaganten Anzug. Sein lilafarbenes Outfit war bespickt mit langen Stacheln. Seine Fans waren geteilter Meinung in ihrer Bewertung des Looks. "Der Typ sieht aus wie Covid. Aber Glückwunsch", schrieb einer bei Instagram. "Der Look ist ikonisch", urteilte eine Kollegin des Musikers.

Mehr