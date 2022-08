Schauspielerin Mandy Moore findet auf ihrem Instagram-Kanal immer wieder klare Worte zum Muttersein. Sie steht dazu, dass Kinder zu haben nicht immer nur Sonnenschein bedeutet. 2018 wurde das erste Kind der "This Is US"-Darstellerin geboren. Bereits die Geburt von August, kurz 'Gus, sei aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung eine "grauenhafte Erfahrung" gewesen. Nun veröffentlichte sie ein Instagram-Video , das sie beim Stillen, aber auch mit Milchpumpe zeigt. Ihr Baby zu ernähren erfülle sie gleichermaßen mit einem Hochgefühl wie mit Erschöpfung, schrieb sie dazu. "Es ist ein Prozess und wir machen immer wieder Fehler (manchmal auch körperlich schmerzhafte!)", so Moore.