4. November 2023

Mark Zuckerberg hat sich beim Training das Kreuzband gerissen

Er ballt die Faust, doch sein linkes Bein steckt dick bandagiert in einer Schiene: Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sich das Kreuzband gerissen und musste operiert werden. Unter anderem auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 39-Jährige mehrere Fotos aus dem Krankenhaus. Die Verletzung passierte, als er für einen MMA-Kampf trainierte, der Anfang nächsten Jahres stattfinden sollte, schreibt er in seinem Kommentar. Der Wettkampf sei nun verschoben worden. "Aber ich freue mich immer noch darauf, ihn nach meiner Genesung zu bestreiten", so Zuckerberg. Der Unternehmer hält sich seit Längerem mit Jiu-Jitsu und Mixed-Martial-Arts fit. Seit Monaten halten sich zudem Gerüchte, dass sich Zuckerberg und sein Konkurrent, Tesla-Boss Elon Musk, bei einem Käfigkampf duellieren wollen. Musk hatte Zuckerberg herausgefordert, einen konkreten Termin gibt es bisher aber nicht.