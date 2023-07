12. Juli 2023

Seltener Auftritt: Matt Damon zeigt sich mit seinen Töchtern auf dem roten Teppich

Wenige Filme werden in diesem Jahr mit so viel Spannung erwartet wie Christopher Nolans neues Werk "Oppenheimer". In Paris feierte der Streifen jetzt Premiere. Unter den Gästen war auch Matt Damon, der eine der Hauptrollen in dem Drama übernommen hat. Für Damon wurde der Termin zum Familienausflug. Der Schauspieler brachte drei seiner vier Töchter mit: Die zwölfjährige Stella (3.v.l.), die 14-jährige Gia (3.v.r.) sowie die 24-jährige Alexia (2.v.r.). Letztere ist nicht Damons leibliche Tochter, sondern stammt aus einer früheren Beziehung seiner Frau Luciana Barroso. Als Damon und Barroso 2005 geheiratet haben, war Alexia vier Jahre alt. Der 52-Jährige zog sie jedoch wie seine eigenen Tochter groß. Damon und Barroso haben drei gemeinsame Töchter: Isabella, Gia und Stella. Die 16-jährige Isabella fehlte bei der Premiere in Paris. Dafür durften ihre Schwestern jeweils eine Begleitung mitbringen. Mehr