Schauspieler Matthew McConaughey und seine Kollegin Reese Witherspoon waren zu Gast in der Talkshow von Ellen DeGeneres . Die beiden wurden gefragt, in welchen Star sie als Teenager verschossen waren. Witherspoon fiel dabei spontan Schauspieler Val Kilmer in seiner Rolle als "Doors"-Sänger Jim Morrison ein. Der Film kam 1991 in die Kinos. Witherspoon war damals 15 Jahre alt und hatte selbst erst ein Jahr zuvor ihren ersten Film gedreht, "Der Mann im Mond". Ausgerechnet den nannte McConaughey und verriet: "Ich war in die junge Dame verschossen, die jetzt zu meiner Linken sitzt. Wenn man den Film gesehen hat, war es unmöglich, sich nicht zu verlieben", schwärmte der 52-Jährige. Witherspoon selbst hatte davon keine Ahnung und war sichtlich überrascht. Mittlerweile sind die beiden Schauspieler eng befreundet und haben bereits mehrere Filme zusammen gedreht. Ellen DeGeneres wollte von McConaughey und Witherspoon auch wissen, was sie als Erstes nach ihrem Oscar-Gewinn gemacht hätten. Die 45-Jährige antwortete, dass sie mit McConaughey angestoßen habe, und der hatte dazu noch eine Anekdote auf Lager. "Ich habe zwei Rib-Eye-Steaks gegessen, ohne Besteck. Dabei ist mir die Hälfte meines oberen Schneidezahns abgebrochen. Ich bin so froh, dass es nicht vor der Verleihung passiert ist. Den Rest des Abends bin ich dann mit geschlossenem Mund rumgelaufen."