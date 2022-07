19. Juli 2022

Matthias Schweighöfer beendet Social-Detox-Zeit mit neuem Look

Sechs Wochen zog der Schauspieler sich von Instagram zurück und meldet sich nun mit einem außergewöhnlichen Posting zurück. Beim Durchscrollen durch den eigenen Instagram-Feed musste man selbst ganz genau hingucken, um Schweighöfer zu erkennen. Mit lockiger Walla-Walla-Mähne zeigt sich der 41-Jährige mit einem Posting wieder auf Instagram und schreibt dazu: "Leute. Dear people. Back from social media detox. Back to life. So sieht’s aus. Thank you. Tschüss und Greetings from LA. Happy Monday ☀️". Ob die neue Frisur nur ein Gag ist oder sein neuer Look, den er in seiner Social-Detox-Zeit für sich entdeckt hat, lässt Schweighöfer unbeantwortet.

Mehr