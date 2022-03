13. März 2022

Matthias Schweighöfer goes Hollywood

Die Karriere von Schauspieler Matthias Schweighöfer erlebt gerade einen zweiten Frühling. Er startet aktuell in Übersee richtig durch und mischt Hollywood auf. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass er eine Rolle in "Hearts of Stone" ergattert hatte, nun flatterte schon die nächste frohe Botschaft ins Hause Schweighöfer. Wie er jetzt pünktlich zu seinem 41. Geburtstag auf Instagram verkündete, wird er bald an der Seite von Robert Downey Jr. und Emily Blunt in "Oppenheimer" zu sehen sein. Eine Produktion von Hollywoods Star-Produzent Christopher Nolan. "Bestes Geburtstagsgeschenk überhaupt. Ich bin so stolz. Das ist Wahnsinn, Leute!", kommentierte der Schauspieler.

Mehr