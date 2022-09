8. September 2022

Nacktbaden in Norwegen: Sänger Max Giesinger zieht blank

Nach einem Sommer mit zahlreichen Konzerten gönnt sich Sänger Max Giesinger derzeit einen Urlaub in Norwegen. Auf Instagram teilte der 33-Jährige mehrere Eindrücke von seiner Auszeit in der Natur. In einer abgeschieden gelegenen Hütte entspannt er in der Hängematte, genießt die Ruhe und den Blick auf die Nadelwälder. "Duschen kann man sich hier nicht, da muss man in den See rein. Das ist mal was anderes", erzählt Giesinger in einer Instagram-Story. Wie das aussieht, zeigte er seinen fast 500.000 Followern ebenfalls: Der Sänger posierte splitternackt im Wasser. Dass die Temperatur nach seinen Angaben nur bei rund zwölf Grad lag, schien ihn nicht zu stören. Ungeklärt bleibt allerdings die Frage, mit wem Giesinger seinen Urlaub verbringt und wer die Nacktaufnahme gemacht hat.

