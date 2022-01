Sehen Sie im Video: Meat Loaf ist tot – Cher, Slash und weitere trauern um Rock-Legende.













US-Rocker Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Das teilt der Manager des "I'd Do Anything For Love"-Sängers mit.

Es bricht uns das Herz, mitzuteilen, dass der unvergleichliche Meat Loaf heute Nacht gestorben ist, umgeben von seiner Frau Deborah, seinen Töchtern Pearl and Amanda und engen Freunden (...) – Familie auf Facebook

In den sozialen Medien verleihen Fans, Prominente und Wegbegleiter ihrer Trauer um den Weltstar Ausdruck.

